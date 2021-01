Umberto Chiariello, a Canale 21, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Juve: "Il mercato non si fa con la raccolta delle figurine. Per Arek Milik la Juventus vuole spendere molto poco? Qualcosa non torna: ha investito 10 milioni per Nicolò Rovella, un giovane del Genoa che era in scadenza e poteva essere preso a parametro zero in estate. Spendi così tanto per un ragazzo che potresti avere gratis e non hai più di 4 milioni da offrire per Milik? E' difficile da immaginare, sinceramente. Denis Vavro è un bidone della Lazio, eppure è stato mandato in prestito al Genoa con un riscatto da ben 15 milioni. E dopo tutto ciò, Arkadiusz Milik noi dovremmo darlo darlo via gratis? Non mi sta bene, sinceramente"