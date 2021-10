"​Numeri di alto livello che non si vedono neanche in Europa. Mica pizza e fichi come la Juventus che è relegata laggiù in classifica a -13. Neanche in Siberia di questi tempi fa così freddo. Ma la Signora si è fatta male da sola in casa con il Sassuolo. Quel lancio di Berardi per Maxime Lopez è stato un'opera d'arte e ha fatto godere non solo i tifosi emiliani ma tutti quelli che non amano i bianconeri. E sono tanti.Non c'è storia tra Spalletti e Allegri. Per il momento il toscano di Certaldo ha dato prova di essere davvero bravo rispetto al toscano di Livorno. C'è una “Grande Bellezza” in riva al Golfo mentre all'ombra della Mole il buon Max è sotto accusa per il gioco e i limiti di una squadra che sono palesi. Al Sud, invece, la storia è diversa. Lucianone ha fatto diventare ancora più forte il gruppo che l'anno scorso non andò in Champions per un film luce già visto e rivisto. È un piacere veder giocare gli azzurri".