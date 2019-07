Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss e grande tifoso del Napoli, ha parlato delle ambizioni del club azzurro in vista della prossima stagione: "La Juve sarà favorita quest'anno come nei prossimi 5-10 anni, poi non sappiamo se effettivamente vincerà, questo non si può dire. E' giusto raccontare questo, noi non possiamo fare niente se loro vogliono prendere altri 3 top player. L'unica cosa che possiamo pensare è di migliorarci, con i giocatori che sono nelle nostre possibilità. Il Napoli non sarà mai favorito, ma questo non significa che non si può vincere se un anno va tutto bene, ma 7 su 10 la Juve vincerà andandosene. Tutti devono fare questa previsione se si ragiona seriamente, hanno un monte ingaggi di 300 milioni, 600 di fatturato e 18 top player. Quando si parla di annullare il gap, ma non si annulla, si può ridurre con qualche giocatore ed il gioco".