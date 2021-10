Dalla rubricasu calciomercato.com:"Tornando (fortunatamente) al calcio giocato, il Napoli è diventato “settebellezze”. Non c'è verso di fermare la corazzata partenopea. Ci voleva provare la Fiorentina ma si è dovuta arrendere anch'essa così come era successo per le sei avversarie precedenti. Complimenti ad Italiano per come ha fatto interpretare la partita ai suoi ragazzi ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca di fronte all'organizzazione tecnico-tattica di Insigne e compagni. Dalle retrovie speravano in un passo falso ma al momento lassù c'è solo il Napoli.. Domenica pomeriggio i bianconeri hanno provato a gufare ma si sono resi conto che il gruppo di Spalletti è davvero forte. Così come era capitato con loro, è andato sotto di un gol ma poi ha recuperato e vinto. Meritatamente. Questo è stato il confronto più difficile per gli azzurri. Anche perché quando ha battuto la Signora nessuno si è scomposto più di tanto visto che mancavano sei sette elementi ad Allegri. Praticamente i bianconeri erano stati messi ai livelli di Venezia, Genoa, Sampdoria, Udinese e Cagliari.. La verità è che ci si abitua a tutto. Ma non al fatto che oggi in Serie A comanda momentaneamente la squadra più forte. Nessuno può pensarci al primato di Spalletti. E meno male che il Milan è a -2 altrimenti ci sarebbero stati dei piagnistei ancora maggiori. Siamo convinti che quando il Napoli perderà la prima partita in campionato si apriranno bottiglie di champagne per festeggiare...."