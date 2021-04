Tre punti e tre follie per il Napoli. Il Mattino ha parlato così della partita di ieri tra gli azzurri e il Crotone. Tre punti, però, che pesano molto di più delle tre follie e che permettono l'aggancio dei partenopei alla Juventus. E mercoledì ci sarà la partita più importante, proprio con i bianconeri. Ci si gioca la Champions League, in una partita che non farà prigionieri: il pari servirebbe davvero a poco. Anzi: molto di più agli azzurri, che hanno vinto l'andata e che potrebbero far valere gli scontri diretti.