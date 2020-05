Carlo Alvino, attraverso Twitter, ha riportato i contrasti avvenuti oggi nell'Assemblea di Lega. Scrive il giornalista: "Grandi contrasti oggi in Lega dove l'Inter, club con due rappresentanti in Consiglio, ha perso la battaglia per spostare la finale di Coppa Italia al 2 agosto. La fermezza di Dal Pino, che ha messo la proposta ai voti (bocciata) ha impedito che passasse la linea nerazzurra. Unica concessioen: Dal Pino, presidente di Lega, chiederà al Governo di anticipare di un giorno le due semifinali che potrebbero giocarsi il 12 e il 13 giugno anziché il 13 e il 14".