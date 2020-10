Dalle pagine de IlNapolista, arriva un duro commento alla scelta di Mancini di non convocare giocatori del Napoli in Nazionale causa covid: "Domani ci saranno altri tamponi. È possibile che nel Napoli risultino altri positivi. Ma il Napoli dovrà ugualmente giocare, può chiedere una deroga solo se arriva a dieci positivi. Che ci sia un cluster, che una intera squadra possa essere contagiosa, al calcio italiano non importa. Men che meno alla Juventus. Che vuole i tre punti e amen. E allora Roberto Mancini – che fino all’altro giorno ci aveva spiegato, lui che è un virologo di vaglia, che gli stadi potevano riaprire perché tanto all’aperto non c’è pericolo di contagio – adotta la doppia morale che fu dei comunisti: i calciatori del Napoli non li convoca, perché potrebbero contagiare. Quel che il virologo Mancini evidentemente non sa, è che se dovesse giocarsi Juventus-Napoli il virus in Nazionale glielo porterebbero Bonucci e Chiellini. Dopo mesi di pandemia, il calcio italiano ancora non l’ha capito. Per i nostri figli, che frequentano la terza elementare, è un dato acquisito come quello che tre per tre fa nove. Ma forse nel calcio italiano non tutti lo sanno (che tre per tre fa nove)".