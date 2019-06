Sarri alla Juve, dalle parti di Napoli proprio non va giù. A Radio CRC è intervenuto Gianni Improta, ex giocatore dei partenopei, che per l'attuale allenatore del Chelsea - in procinto di passare ai bianconeri - non ha speso parole dolci: "Sarri incoerente? Non è più il calcio dei tempi nostri, dove esistevano bandiere e idoli. Adesso c'è il Dio Danaro e bisogna aspettarsi di tutto e di più. Ci sono in ballo contratti pluri-milionari e forse è questa la cosa inconcepibile. Il danaro crea queste turbative. Lo stesso Hamsik: ha messo la mano sul cuore e poi è andato via alla prima offerta milionaria. Questo è alto tradimento. Se odierò Sarri? Sono un nemico sportivo della Juve, ma non odio nessuno". Lo riporta TuttoNapoli.