Umberto Chiariello, noto giornalista napoletano, a Canale 21 ha fatto il punto su Juve-Napoli: "Abbiamo scoperto, parlando con i giudici, che al prossimo ricorso ci sarà un giudizio di legittimità e non di merito. Le possibilità, con rivolgendosi al Collegio di Garanzia del Coni, saranno quattro: che rigettino il ricorso del Napoli in toto; che approvino il ricorso in pieno; che lo rigettino ed approvino in parte, magari annullando il solo punto di penalizzazione in classifica; che si rimandi tutto alla Corte d'Appello, ma stavolta con diversa composizione di collegio, escludendo cioè Sandulli e non solo".