Furio Fedele a 7Gold ha parlato della possibilità che Higuain torni al Napoli: "La Juventus alla fine della stagione dirà addio a Gonzalo Higuain. Non sono convinto che possa tornare in Argentina. Io penso invece che torni a vestire la maglia azzurra del Napoli. Higuain sarebbe trattato male sia da De Laurentiis che dai napoletani perché ha vestito la maglia della Juventus? No, sappiamo come sono sia il presidente che i tifosi azzurri. Sono molto generosi. Ricorderanno anche i momenti belli vissuti con il Pipita quando l'argentino segnava grappoli di goal con la compagine campana. Io ritengo l'operazione Napoli-Higuain possibile. Cavani? Piace agli azzurri: è un altro nome papabile per De Laurentiis".