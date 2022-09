Enrico, intervenuto a Radio Marte, ha parlato così della Juve interessata a Giuntoli: i bianconeri lavorano per l'inserimento di un direttore sportivo nell'organico. "Non credo proprio possa muoversi da Napoli in questo momento, è un'ipotesi da Fantacalcio. Giuntoli ha dimostrato che ne capisce di calcio e lavora in sintonia con il presidente De Laurentiis, non lascerà gli azzurri", ha detto Fedele.