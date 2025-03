Da Napoli: 'Gatti? No, è antisportivo!'

Carlo Alvino si è espresso con fermezza sull’ipotesi di vedere Federico Gatti al Napoli. Durante il suo intervento a Radio Goal, su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista ha chiarito la sua posizione sul difensore della Juventus, sottolineando la sua scarsa propensione ad accogliere il giocatore in azzurro. La sua opinione nasce da una valutazione del comportamento di Gatti in campo, che Alvino ritiene poco sportivo, ma anche dal contesto storico dei trasferimenti tra Juventus e Napoli."Gatti? Quando vestono la maglia del Napoli diventano i migliori calciatori al mondo e lo difenderò solo perché indossano l’azzurro. Però in fase preventiva reputo Gatti uno tra i calciatori più antisportivi della Serie A e non mi piacerebbe vederlo a Napoli. La vendetta del Napoli, dopo lo scippo Higuain e quello Quagliarella, è quella che ora è il Napoli a prendere i giocatori dalla Juve. Andare a prendersi l’unico simbolo della juventinità degli ultimi anni sarebbe una vendetta straordinaria".