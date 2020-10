Antonello Perillo, direttore del TgR Campania, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Trovo folle e assurdo che non si riconosca che ci sia stata una causa di forza maggiore. Può piacere o non piacere al mondo del calcio, ma c'è un'autorità sanitaria che ha detto al Napoli di non partire per Torino. Ammesso e non concesso che io possa pensare, in caso di contagio, di far rientrare tutto il gruppo di lavoro, l'ASL mi risponderebbe di no e io andrei nel penale. In un momento storico particolarissimo il mondo del calcio aveva trovato un compromesso col protocollo, ma se interviene una ASL della regione più colpita dal coronavirus come si può dar torto al Napoli?". Questo il pensiero di Perillo sulla delicatissima questione legata a Juventus-Napoli. Caso Juve-Napoli che non finirà assolutamente qui dato che il club azzurro farà ricorso nelle sedi opportune".