Il noto giornalista napoletano, Umberto Chiariello, attraverso i suoi social ha 'festeggiato' l'uscita di scena di Ronaldo e del Portogallo dagli Europei. "CR7 go home! Campioni a casa - le sue parole, pubblicate sulla sua pagina Twitter -. Battere Lukaku & co. è uno scoglio altissimo da superare, speriamo non insormontabile. Il pronostico è tutto per il Belgio, numero 1 del ranking mondiale. Abbraccio tra vincente e perdente. Come in Italia quest’anno: repetita juvant".