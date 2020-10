1









Raffaele Auriemma, giornalista noto nell'ambiente napoletano, ha commentato la sconfitta del Napoli in Europa League: "Sapete di chi è la colpa del risultato del Napoli? Dell'Europa League, di questa fase a gironi che non piace a nessuno. E' un fatto inconscio, non è che non hanno voglia, ma sono concentrati sul campionato. Se tutti dicono che possono lottare per lo scudetto, perché devono impegnarsi nella Coppa B d'Europa? Credo che sia per questa ragione che gli azzurri non siano riusciti a battere l'AZ, a prescindere dai 13 contagiati e assenti per il virus".