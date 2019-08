La giornalista de Il Mattino, Marilicia, ha parlato a Radio Sportiva della polemica relativa al divieto di vendita biglietti in Juve-Napoli per coloro i quali sono nati in Campania (poi 'cancellato' dalla Juve): "Divieto ai nati in Campania? Alla fine è durata solo lo spazio di un nulla questa che era una misura paradossale, ai limiti dell'anticostituzionalità e che trasudava razzismo a piene mani. Molti napoletani si sono sentiti sdegnati davanti a questa strana imposizione. Juve-Napoli? E' forse l'appuntamento dell'anno, il problema è che spesso per ragioni di ogni genere non siamo vincenti. Quando invece succede di vincere ecco che è quasi una pagina che passa alla storia della città. E' una rivalità che nasce da rivalse risorgimentali forse", le sue parole riportate da TuttoNapoli.net.