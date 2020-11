2









'Calcio e Diritto: il rispetto delle regole nell'area del VAR'. I più attenti ricorderanno quel famoso convegno all'Università Federico II di Napoli, volto a presentare il libro sul tema del Professor Guido Clemente di San Luca, in cui sarebbero stati analizzati gli errori arbitrali che avrebbero falsato il campionato 2017-2018 caratterizzato proprio dalla lotta per lo scudetto tra Juve e Napoli. Fu tema, questo, anche del famoso programma Radio 'La Zanzara', condotto da Giuseppe Cruciani e da David Parenzo. I due intervistarono Giampiero Mughini, noto tifoso della Juventus, che si espresse in modo forte nei confronti di chi era presente a quel convegno: "La feccia è sempre esistita ed esisterà sempre". LA DENUNCIA - Il PM antimafia Catello Maresca, il professor Clemente di San Luca e l'avvocato Claudio Botti denunciarono Mughini al Tribunale di Roma per diffamazione. Denuncia che si è estesa anche ai due conduttori, che non ne presero le distanze. Il Giudice ha ritenuto ingiuriosa quella frase, e poiché si è scelto il 'rito abbreviato' il giudice può decretare una sanzione pecuniaria. Come racconta Fanpage, nel caso i tre imputati non accettassero il rito abbreviato. Mughini, Cruciani e Prenzo andrebbero tutti e tre a processo e in quel caso rischierebbero anche la sanzione penale.