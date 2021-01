5









Secondo quanto riportato da Radio Punto Nuovo, Aurelio De Laurentiis ha chiesto 10 giorni fa il rinvio della partita di Supercoppa italiana contro la Juve. La richiesta non è stata però accettata e la partita tra partenopei e bianconeri si giocherà - come concordato - il 20 gennaio al Mapei Stadium di Reggio Emilia.



LA PROPOSTA - Per la radio napoletana, la proposta consisteva nel rimandare la gara nella parte finale della stagione: la speranza era quella di avere i tifosi allo stadio. L'impedimento è presto comprensibile: Napoli e Juve avrebbero potuto avere, nei loro calendari, finali di Coppa Italia o di Europa League e Champions League. Ci aveva provato, De Laurentiis. E non ci è riuscito.