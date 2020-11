Guido Clemente di San Luca, esperto di diritto, ha parlato a Radio Marte: "Juve-Napoli? Se si pretende che per adeguarsi al protocollo si debba violare l’ottemperanza di un’autorità sanitaria, costringendo a un reato penale, si sta chiedendo di comportarsi in maniera illecita. Per me, in via eccezionale, si potrebbe addirittura annullare il provvedimento. Ma è molto difficile, l’ordinamento sportivo ha una forza politica enorme. Posso capire che non si arrivi a questa interpretazione. Però è impensabile che un giudice amministrativo accetti l’abnormità giuridica di queste due sentenze. Quindi ci sarebbe un risarcimento clamoroso, De Laurentiis potrebbe farsi un sacco di quattrini".