Da Napoli è infuriata la polemica contro la Juventus dopo la partita vinta ieri contro l'Inter grazie al 3-2 realizzato da Juan Cuadrado nei minuti finali, con un rigore procurato e trasformato tra le polemiche per le decisioni dell'arbitro Calvarese. Diversi personaggi di fede partenopea hanno commentato sui social in maniera dura:

IL GIORNALISTA ANGELO FORGIONE - "Ovvio, il furto di Cuadrado aveva messo il Napoli in obbligo di vincere. E la Fiorentina, che all'andata ne aveva presi sei, non ha fatto la passeggiata dell'Inter. Partita di tensione crescente, sciolta solo in pieno secondo tempo, quando mezza Italia, quella bianconera, si è rassegnata alla giustizia del campo, una volta tanto. Gli Azzurri non hanno perso nulla nell'albergo di Firenze, stavolta. Gli toccherà chiudere la pratica con la Vecchia Signora schiaffeggiando Giulietta. Zoccole, tammorre e femmene... è 'o core 'e Napule ca vò cantà!"

MARCO INSIGNE (FRATELLO DI LORENZO E ROBERTO) - "Benevento rigore netto, non viene dato (contro il Cagliari, ndr)! Cuadrado nuotatore rigore! La Juve batte l'Inter in 10 uomini, storia già scritta".

IL CONDUTTORE TELEVISIVO PAOLO ESPOSITO - "Il Napoli vince in modo pulito come di consueto e merita di giocare in Champions League. Le partite le vince senza rubare, le vince senza vergognose e antisportive simulazioni. Sono fiero che tra i giocatori azzurri non ci sia un cascatore-simulatore nel DNA come lo juventino Cuadrado. I bambini delle scuole calcio non dovrebbero guardare le partite giocate da Cuadrado, sono diseducative! Il Napoli merita di giocare nella prossima Champions League, la Juventus no. Merita di giocare in Europa League. Ma non è detto che la Vecchia Signora vada lì: potrebbe essere squalificata per 2 anni dalle Coppe europee e in tal caso anche la Figc si dovrebbe adeguare senza se e senza sospendendo la Juventus dalla serie A per gli stessi 2 anni".