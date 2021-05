Il Napoli sta lottando testa a testa con la Juventus per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, e oggi non è stato preso bene il successo bianconero per 3-2 contro l'Inter, caratterizzato da alcune polemiche arbitrali.



Ecco ad esempio cos'ha scritto sui social il giornalista Umberto Chiariello: "È destino: un deja-vu. Ma che rigore è quello di Cuadrado? Cerca lui la gamba di Perisic, lo dice pure Alex Del Piero. Cuadrado: un nome, una garanzia. Tutto molto nauseabondo. Sembra un piatto già apparecchiato. Lorenzo, per favore: vincete a Firenze e allontanate questo schifo. Quando dico che testa a testa con la Juve c’è sempre da temere il trappolone, eccolo puntuale."



Gli fa eco il collega Carlo Alvino: "Chi si dice disgustato chi nauseato chi giura di non voler più seguire il calcio. Io invece sono carico ed ottimista perché so che il mio Napoli domani farà un partitone e sarà il trionfo del bel calcio, del merito sportivo e dell’onestà".