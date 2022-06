Dybala al Napoli? Ci sono sempre più persone che credono al possibile approdo della Joya in azzurro. Ecco le parole di Valter De Maggio, giornalista partenopeo: “Ingaggio Dybala a 8 milioni insostenibile? Non direi, potrebbe non essere così. Mertens prendeva 4 milioni di euro all’anno, Insigne ne prendeva 5 e sono 9 milioni risparmiati. Se prendiamo Dybala a 8 e teniamo Zerbin a 1, quanto fa? Offriamo questa cifra all’argentino, se De Laurentiis dovesse prenderlo faccio l’abbonamento”.