In un articolo pubblicato su IlNapolista, si avanzano accuse riguardo al presunto oscurantismo della Juventus sul caso Suarez. "La ribalta mediatica di questi giorni tra Perugia e Torino, ha oscurato la scelta dei “palazzi” romani che contano. Sconcertanti le prese di posizione del Presidente Figc Gravina e del Presidente della Corte Figc Piero Sandulli, che, ad indagini in corso, dopo aver definito la Juventus “un esempio per tutto il sistema”, sul (finto) taglio degli ingaggi hanno già derubricato la vicenda ad un episodio minimo “su cui si sta esagerando” (Gravina). Quello che più è grave è che di fronte a quanto emerso dalle indagini perugine, i vertici della giustizia sportiva hanno già emesso la loro sentenza: “per la Juventus mi aspetto una piena estraneità” (Sandulli)".



VERTICI FEDERALI - In particolare, il 'lavoro' della Juve avrebbe un senso preciso: "Ora che i vertici federali abbiano immediatamente deciso di assolvere il “club più titolato d’Italia” non può non lasciare perplessi e mettere ulteriormente in discussione la credibilità del Sistema Calcio in Italia. Non è che per caso c’entrano le elezioni per il vertice della Figc che vedono l’attuale presidente insidiato dal potente capo della Lega Dilettanti Cosimo Sibilia? Non si starà mica utilizzando la Giustizia Sportiva a fini politici? Il calcio italiano è malato non da oggi e di tutto ha bisogno tranne che di processi farsa".