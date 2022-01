Il giornalista napoletano Salvatore Caiazza, a Calciomercato.com, parla della Juventus: "La Signora sperava in una scivolata napoletana ma il campionato non è la Coppa Italia. E quindi i bianconeri, dopo aver perso all'ultimo secondo dell'overtime la Supercoppa con l'Inter, sono a debita distanza. A proposito del finale della competizione in questione: vanno fatti i complimenti a Bonucci per la sportività dimostrata nei confronti del segretario dell'Inter. Un vero signore il difensore che, non essendo entrato per calciare i rigori, ha pensato bene di sfogarsi contro un dirigente nerazzurro mettendogli le mani addosso. Ma la gravità maggiore non è sua ma del giudice sportivo che invece di punirlo con una squalifica gli ha comminato una multa di 10mila euro. Praticamente niente per uno che guadagna tanti milioni all'anno. Bonucci è stato incentivato a farlo di nuovo, visto che non sono previste squalifiche per chi picchia i dirigenti avversari".