Arriva Elmas a Napoli, e subito dopo i proclami del nuovo acquisto azzurro, anche l'ambiente giornalistico ci mette del suo. A partire da Anna Trieste, nota blogger de Il Mattino, che attraverso il suo profilo Instagram ricorda l'ormai famoso cartellino rosso di Mazzoleni a Pandev durante una finale di Supercoppa Italiana tra Juve e Napoli (terminata in favore dei bianconeri). "Caro Elmas, benvenuto a Napoli la città d'o mare e d'o sole etc ma te l'ha detto il tuo connazionale Pandev che tu non devi MAI jastemmare (bestemmiare) nella tua lingua perché l'arbitro potrebbe essere un fine conoscitore dei dialetti macedoni come Mazzoleni e se ti sente succede la disturbata?!".