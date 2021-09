Giancarlo, ex difensore azzurro, ha parlato di Napoli-Juve: "Il Napoli è stato superiore. La Juve ha costruito la partita sull’ errore di Manolas e nel secondo tempo non c’è stata storia. Dove può arrivare il Napoli? Ha grandi potenzialità e deve puntare a traguardi importanti. Spalletti e i suoi non possono nascondersi, se la devono giocare. Anguissa? Che bravo questo ragazzo, è forte fisicamente e mi ha colpito l’ autorità nel gestire il pallone. E pensare che si è allenato coi compagni, per la prima volta, soltanto mercoledì pomeriggio. Lì mezzo ci voleva un mediano come lui".