Il giornalista napoletano Carlo Alvino ha ripreso le polemiche di Aurelio De Laurentiis per la designazione di Daniele Orsato per dirigere la finale di Champions League tra PSG e Bayern Monaco, ricordando il famigerato episodio di due anni fa. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss: "Dati alla mano, si è considerato il miglior arbitro d'Europa, al punto da designarlo per la finale di Champions League, Daniele Orsato: lo stesso che ha arbitrato quel famoso Inter-Juventus. Allora c'è qualcosa che non funziona e non torna, perché se quella sera hai commesso uno degli errori più gravi della tua carriera ed il tuo errore ha impedito al Napoli di aggiudicarsi lo scudetto, la tua carriera dovrebbe subire un rallentamento e non un'accelerata. Questa è una stortura esagerata che non mi trova d'accordo. Qui sbagli e ti premiano dandoti il top del top. Bisognerebbe cominciare a fare una seria discussione: non con Aurelio De Laurentiis, ma con l'intero vertice del mondo arbitrale, quello italiano prima e quello europeo dopo. Il presidente non ha fatto casino quando doveva, a suo tempo, e non ha senso tornare adesso su fatti passati? Il casino non serve a niente, lo ha fatto la sera di Napoli-Atalanta. De Laurentiis alzò la voce in maniera forte il venerdì prima di Napoli-Torino, dopo Fiorentina-Napoli. Insomma, non molto tempo dopo, ma dopo una settimana dal fattaccio di Inter-Juventus. Qualcuno lo ha dimenticato, ma esiste ancora l'intervista di De Laurentiis che denunciò in maniera forte l'accaduto. Siamo sotto dittatura calcistica, e nella dittatura non danno spazio alle voci che non fa piacere ascoltare. Quel campionato non vogliono ricordarlo. Solo per l'almanacco e i disonesti quella Serie A non l'ha vinta il Napoli".