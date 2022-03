"Napoli-Milan, arbitro Orsato e Valeri al VAR: è la coppia di Inter-Juve 2018". E' quanto scrive Il Mattino, che alimenta le polemiche già prima del fischio d'inizio del big match di giornata. I tifosi azzurri e il quotidiano, infatti, hanno voluto sottolineare la designazione, ricordando come la coppia sia stata protagonista del famoso Inter-Juve del 2018, la sfida che in città ricordano per il mancato secondo giallo a Pjanic.