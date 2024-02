Il commento del giornalista e tifoso delCarlo"Solo applausi ad Adl che prende una posizione netta su chi dovrebbe partecipare tra Napoli e Juventus al prossimo mondiale per club:” se dovessimo battere il Barcellona e poi fare una vittoria o un pareggio, di diritto andremmo noi al Mondiale per club e non la Juventus. Ma penso che il Napoli dovrebbe andarci comunque, perché se la Juve è fuori dalle coppe europee non dovrebbe essere ammessa al Mondiale per club”.