Da Napoli non hanno dubbi: Ancelotti alla Juve non è una porta già chiusa. Anzi, è tutta da vivere. Fino in fondo. Stando a quanto riportato dal giornalista Santini a Radio MC Sport, la situazione sembra chiara: "Ancelotti rimane? Non possiamo darlo per certo. Ci sono state delle frizioni con il presidente circa un mese fa, perché la prospettiva per la campagna aquisti non era delle migliori. Poi c'è la spinta di CR7, che ha voluto la testa di Allegri, perché si prenda un tecnico come Ancelotti. Lì andranno a prendere un tecnico come Sarri, sempre che Conte non decida di obbedire al cuore e dica di sì. Anche Zidane potrebbe andare via dal Real e potrebbe essere un altro pretendente per la Juve", le sue parole riportate da TuttoNapoli.