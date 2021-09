"Gode Napoli. È sempre bello battere la Juventus. Se poi il successo arriva in rimonta ancora meglio. Stavolta ha vinto Spalletti al cospetto di Allegri. Gli ha impartito lezioni di grande calcio. Nonostante lo svantaggio sfortunato, gli azzurri hanno avuto un rendimento importante che li ha portati alla vittoria finale. Meritata senza dubbio. Dispiace per lo sfogo di Max negli spogliatoi con Lucianone. Gli si è scagliato contro perché l'ex Inter si sarebbe lamentato troppo dalla panchina.Ma non mi pare che l'arbitro Irrati abbia dato dei vantaggi ai padroni di casa. Anzi, se andiamo a leggere bene qualche episodio ci si rende conto che il direttore di gara ha graziato un paio di volte la Signora. Allegri addirittura voleva menare il suo corregionale. È dovuto intervenire il presidente Agnelli per la calmare il suo pupillo. Molto probabilmente avrà pensato in quel momento: "Sarei potuto essere io al posto suo ed, invece, ho deciso di tornare a “casa”"Napolimania per calciomercato.com