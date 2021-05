Da Radio Kiss Kiss Napoli arrivano novità sul futuro di Massimiliano Allegri. Il futuro di Rino Gattuso sulla panchina partenopea è infatti segnato, a prescindere che arrivi o meno la qualificazione in Champions League, e secondo il giornalista Rai Ciro Venerato il presidente Aurelio De Laurentiis starebbe per chiudere l'accordo con l'ex allenatore della Juventus. Stando a tale indiscrezione, Allegri e De Laurentiis in settimana s'incontreranno per definire i dettagli: si parla di circa 4 milioni l'anno di ingaggio. Le altre due squadre sul tecnico toscano sono Inter e Real Madrid.