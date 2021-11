Il giornalista napoletano Salvatore, su Calciomercato.com, si lamenta dell'arbitraggio. A suo dire, contrario al Napoli nel match di ieri con il Verona. Ecco le sue parole: "È naturale che Tudor abbia fatto i complimenti al fischietto pugliese. Ha portato a casa ciò che voleva. È successo di tutto nella ripresa. Comprese le due inutili espulsioni a Bessa e Kalinic. Ma si è pensato opportuno di chiudere subito l'incontro senza se e senza ma. Risultato? Il Napoli si è fermato nuovamente. Per la gioia dei gelosoni del Nord che proprio non ce la fanno a vedere gli azzurri lassù in vetta alla classifica".