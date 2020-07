L'epidemiologo napoletano Tarro ha parlato a Napoli Today sull'emergenza coronavirus in Campania: "La Campania ha vinto lo scudetto della buona salute. Il tempo è galantuomo. Siamo ormai in estate e si è avverato tutto quello che avevo previsto: con l'aria aperta e il sole bastano sei minuti e il virus è distrutto. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Ora possiamo dire qualcosa in più: buona parte della popolazione ha anticorpi specifici per il virus, è un dato di fatto. Siamo a fine epidemia e abbiamo notizie anche di importanti risposte immunocellulari al betacoronavirus".