Non sarà una giornata di campionato come le altre per la Juventus e per coloro che lottano alla ricerca di un "disperato" posto tra le prime quattro, che significa Champions League nella prossima stagione. La sconfitta della Roma a Cremona, in aggiunta alla continuità di rendimento che la Juve ha trovato in Serie A, ha aperto un piccolo spiraglio., due in meno rispetto a una settimana fa ma la situazione potrebbe avere un ribaltone dopo questo week end.A partire dall'anticipo di questa sera, dove il Napoli, lanciatissimo verso il terzo scudetto della loro storia, ospita l. Inutile dire che visto l'impegno, c'è il rischio per la squadra di Sarri di uscire dallo stadio Maradona con al massimo un punto.Fosse così, Allegri si ritroverebbe a disputare il big match contro la Roma con la chance di accorciare a solo sette distanze dalla zona Champions, incredibile pensarlo dopo la penalizzazione.Quello mezzo vuoto dice che da Napoli a Roma, questi tre giorni possono anche dare lo schiaffo decisivo (e definitivo) all'obiettivo rimonta.la Champions passa - anche - da qui.