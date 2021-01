1









Dopo il ko di campionato con l'Inter e la conquista della Supercoppa Italiana contro il Napoli, la Juventus ha davanti a sé un ciclo di fuoco "della verità" per capire quale sia la sua dimensione in questa stagione. Il punto sul calendario lo fa Tuttosport oggi in edicola:

"Domani alle 12.30 parte all’Allianz Stadium contro il Bologna il miniciclo di campionato. Poi tre volte di sabato: la trasferta di Genova con la Sampdoria il 30, il match in casa con la Roma il 6 febbraio e il viaggio a Napoli (ma che potrebbe essere una sfida casalinga se la Lega dovesse far recuperare il Juve-Napoli "della discordia" a febbraio, rinviando il match del Maradona verso fine campionato, ndr) il 13, prima di tuffarsi nella Champions League con la gara in casa del Porto il 17, andata degli ottavi. E in mezzo occorre ricordare la Coppa Italia, mercoledì prossimo quarto di finale in gara secca, a Torino, contro la Spal. Un ciclo in cui cercare di non perdere il passo delle milanesi, tentando piuttosto di erodere loro qualche punto in partite in cui la squadra di Andrea Pirlo può puntare al bottino pieno. Prima due avversarie di media classifica, contro cui la concentrazione sarà quanto mai necessaria, visto come è andata finora con le piccole. Poi due big, con i loro problemi: quelli di uno spogliatoio ribollente per la Roma e quelli di una squadra in cerca di identità per il Napoli, che da ieri ha comunque ritrovato Victor Osimhen, suo punto di riferimento in attacco."