Saranno giorni di fuoco quelli che stanno per arrivare, con la Juventus che è vicina all'ufficializzare due colpi di mercato che potrebbero cambiare interamente volto alla squadra, la quale dovrà privarsi di una delle sue stelle indiscusse che ha brillato per 7 lunghi anni dalle parti di Torino. Il riferimento va ovviamente a Paulo Dybala, ancora in attesa di prendere una decisione definitiva su quella che sarà la sua prossima destinazione, ma che al momento lascia intendere che non andrà molto lontano, se consideriamo che la distanza tra la Madonnina e la Mole Antonelliana è di appena un paio d'ore.



IL PIANO DI CONVINCIMENTO - Ma di ufficiale al momento non c'è nulla, ed è proprio su questo fattore che sta provando a fare leva anche la Roma di Josè Mourinho, sulle tracce dell'argentino più di quanto si sappia. Non sono infatti state pronunciate a caso le parole rilasciate da Francesco Totti, disposto anche a 'cedergli' la 10 pur di vederlo in giallorosso. Così come non è stato invano il tentativo dell'allenatore portoghese che, stando a quanto raccolto in esclusiva da IlBiancoNero.com, avrebbe contattato personalmente la Joya dopo aver conquistato la Conference, nel tentativo di convincerlo a raggiungerlo nella Capitale. ANTUN A ROMA - Ma c'è dell'altro, perchè a muoversi non sono stati solo i volti noti del mondo romanista, ma anche il suo procuratore in persona. Nei giorni precedenti, infatti, Jorge Antun si è incontrato con la dirigenza della Roma, per ascoltare l'offerta giunta dal club di proprietà dei Friedkin e sulla quale starebbe riflettendo molto seriamente. Le cifre dell'operazione dovrebbero aggirarsi attorno ai 5 milioni più di 2 di bonus, per arrivare ai fatidici 7 chiesti dall'entourage della stella di Laguna Larga. Conti alla mano, dunque, i nerazzurri dovranno vincere un'estenuante battaglia se vorranno indirizzare Dybala verso Milano, altrimenti, il treno per Roma ferma prima.