Come in una gara di Coppa del Mondo di sci, era stato Asamoah a fungere da apripista. Il simpatico ghaniano, senza volere e senza sapere, scavava un solco che da Torino, via tangenziale ed autostrada A4 uscita Venaria, fino a San Siro, tangenziale ovest di Milano, ci si poteva accomodare per andare dal Paradiso del “una cosa fatta bene si può sempre farla meglio” al casino di una pazzia fatta religione. Così è se vi piace e Pirandello non ci azzecca nulla. Ormai il solco era tracciato, un po' come il dado di Giulio Cesare fu tratto e la terra di Galileo si muove.



Oddio, per la verità ci aveva provato già Vucinic a fare il salto della quaglia, procedendo immantinente allo svuotamento dell'armadietto a Vinovo. Siccome però lo scambio con Guarin sembrava troppo filojuventino da parte della tifoseria più depositaria della “bauscità”, timorosa di prendere l'ennesimo volatile senza zucchero più o meno a metà dell'estensione corporea, l'affare sfumava sul filo di lana. Da qui la primogenitura di Asa.



Ed ecco che, non contenti di portarci via tutto il traslocabile, i “bauscia” puntavano ai possibili transfughi. Perchè di transfughi trattasi, senza se e senza ma. Uno poi in particolare e non ho bisogno di citarlo, che si cita da sé.



Così, dopo un improvviso annuncio di mezzo autunno, causato da una serie di “niet” detti neppure senza tanti tentennamenti e pudori, i “benemeriti” saltano addosso al pezzo grosso, colui che non voleva CR7 ed ora è costretto ad imprecare per l'infortunio di Sensi. Colui che, non avendo capito in che manicomio fosse atterrato, metteva fuori rosa Nainggolan in 10 minuti. O forse lo aveva capito troppo bene? Sul solco tracciato si è inoltrato anche il transfuga per antonomasia, salentino e salterino: come lui nessuno al mondo. Colui che sarà interista finché campa, a detta sua, prima durante e dopo. Applausi scroscianti. Assomiglia ad un altro omonimo. Nomen omen.



E così i cartonati, da “morattiani” sono diventati “marottiani”, con tutti gli annessi e connessi. Ora che si profila all'orizzonte la chioma da ultimo dei mohicani di Arturo Vidal, la cosa appare quasi di prammatica, quasi come inneggiare alla bravura di gente che fino all'anno prima era ritenuta mafiosa e ladrona. Che cosa possono lavare, i navigli, vero Bergomi?



Non resta molto altro da fare. Il primo passo sarà l'adozione delle maglie bianconere ed il secondo sarà affidare ad Andrea Agnelli la presidenza. Ed il cerchio si potrà chiudere. Magari con l'intima soddisfazione da parte bianconera di avere contribuito a far vincere finalmente gli eterni perdenti. Per fortuna questo film non viene proiettato in nessun cinema e se qualcuno si attende che qualcuno lo produca alla Continassa, ha da aspettare e sperare. Transfughi, null'altro che transfughi. Punto e basta.