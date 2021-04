DAL SITO UFFICIALE DELLA JUVENTUS



Con la serata di ieri sono terminati gli impegni in Nazionale dei Bianconeri. Il report di oggi parte da Vilnius e dal 2-0 degli Azzurri sulla Lituania, con Bernardeschi in campo dall’inizio e Chiesa subentrato a gara in corso. L’Italia del CT Roberto Mancini chiude, dunque, questa prima parte delle Qualificazioni Mondiali a punteggio pieno e con zero gol subìti a fronte dei sei segnati, equamente distribuiti nelle tre gare disputate. Di Sensi e Immobile i gol italiani.



Successo anche per la Spagna di Alvaro Morata (schierato titolare per la terza volta in altrettanti match) che a Siviglia si impone per 3-1 sul Kosovo, centrando la seconda vittoria consecutiva nel proprio girone di qualificazione ai Mondiali del 2022, dopo il pareggio per 1-1 contro la Grecia nella gara di esordio. A segno Olmo, Ferran Torres e Moreno. Assist decisivo, invece, per Adrien Rabiot nell’1-0 della Francia in Bosnia. Transalpini che, con questa vittoria in trasferta, chiudono momentaneamente in testa il proprio gruppo a quota 7 punti.



Sconfitta per 2-1 a Wembley, invece, per la Polonia di Szczesny che cede alla Nazionale inglese: Moder risponde al vantaggio dei padroni di casa firmato da Kane, ma a cinque minuti dalla fine Maguire porta a 9 punti la squadra del CT Southgate.



Nel pomeriggio vittoria per 1-0 in amichevole, sull’Estonia, per la Svezia di Kulusevski che ha avuto spazio nella ripresa.