Continua la serie di video pubblicati oggi dalla Juventus su Twitter per caricare l'ambiente in vista della gara di Champions League contro il Lione. L'ultima carrellata riguarda i gol decisivi segnati agli ottavi di finale di Champions, un augurio forte e chiaro per la partita di stasera. C'è la rete di Emerson contro il Werder Brema (la celebre papera del portiere Wiese), poi si passa ad altre più recenti come: Morata al Borussia Dortmund, Dybala al Tottenham, Ronaldo all'Atletico. Sperando di poter aggiungere stasera una nuova esultanza per un futuro video del genere.