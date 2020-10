Ecco quanto si legge sul sito ufficiale della Juventus:

Con l'arrivo di Federico Chiesa si è conclusa la sessione di mercato estiva in casa bianconera. Sono stati diversi i movimenti che hanno riguardato la Juve, non solo in ambito prima squadra. Ecco l'elenco completo di tutte le operazioni:



Naouirou AHAMADA - cessione temporanea con opzione e obbligo riscatto Stuttgart (GER);

Félix Alexandre ANDRADE SANCHES CORREIA - acquisizione definitiva da Manchester City (UK);

Rafael BANDEIRA DA FONSECA - esercizio diritto d’opzione da parte dell’Amiens (FRA) per l’acquisizione definitiva;

Tommaso BARBIERI - acquisizione definitiva da Novara;

Petro BERUATTO - cessione temporanea con opzione-controopzione a Vicenza;

Gabriele BOLOCA - cessione temporanea a Monza;

Michael BRENTAN - obbligo di riscatto della Sampdoria;

Andrea BRIGHENTI - acquisizione definitiva da Monza;

Matteo Luigi BRUNORI - cessione temporanea con opzione a Virtus Entella;

Federico CHIESA - acquisizione temporanea biennale con opzione e obbligo riscatto da Fiorentina;

Douglas COSTA DE SOUZA - cessione temporanea a Bayern Munchen (GER);

Mattia DE SCIGLIO - cessione temporanea a Olympique Lyonnais (FRA);

Dario DEL FABRO - cessione temporanea ad ADO Den Haag (NL);

Mattia DEL FAVERO - cessione temporanea con opzione a Pescara;

Leandro FERNANDES - cessione definitiva a Pescara;

Nikolai Baden FREDERIKSEN - cessione temporanea a WSG Swarovski Tirol (AUT);

Stefano GORI – acquisizione definitiva da Pisa

Albian HAJDARI - acquisizione definitiva da Basel (CHE);

Albian HAJDARI – cessione temporanea biennale a Basel (CHE);

Gonzalo Gerardo HIGUAIN – risoluzione consensuale contratto;

Samuel ILING-JUNIOR – tesseramento da Federazione inglese;

Grigoris KASTANOS - cessione temporanea con opzione-controopzione e obbligo riscatto a Frosinone;

Mirco LIPARI - cessione temporanea con opzione a Empoli;

Leonardo LORIA – cessione definitiva a Pisa;

Rolando MANDRAGORA – acquisizione definitiva da Udinese;

Rolando MANDRAGORA – cessione temporanea a Udinese;

Blaise MATUIDI – risoluzione consensuale contratto;

Stephy Alvaro MAVIDIDI – cessione definitiva a Montpellier Herault SC (FRA);

Alvaro Borja MORATA MARTIN - acquisizione temporanea con opzione da Atletico Madrid (SPA);

Samuel MBANGULA – tesseramento da Federazione belga;

Weston James Earl MC KENNIE - acquisizione definitiva da FC Schalke 04 (GER);

Alessandro MINELLI - cessione temporanea con opzione a Bari;

Pablo MORENO TABOADA – cessione definitiva a Manchester City (UK);

Nicola MOSTI - obbligo di riscatto del Monza;

Nicola MOSTI - acquisizione temporanea con opzione da Monza;

Dany MOTA CARVALHO - obbligo di riscatto del Monza;

Erasmo MULE' - cessione temporanea a Juve Stabia;

Simone MURATORE – cessione definitiva ad Atalanta;

Hans NICOLUSSI CAVIGLIA - cessione temporanea con opzione a Parma;

Timothy NOCCHI – tesseramento per aggiornamento posizione FIGC;

Felix Victor Anlong NZOUANGO BIKIEN - acquisizione definitiva da Amiens (FRA);

Marco OLIVIERI - cessione temporanea a Empoli;

Luca PELLEGRINI - cessione temporanea a Genoa;

Mattia PERIN - cessione temporanea a Genoa;

Marko PJACA - cessione temporanea a Genoa;

Miralem PJANIC - cessione definitiva a Barcelona (SPA);

Arthur Henrique RAMOS DE OLIVEIRA MELO - acquisizione definitiva da Barcelona (SPA);

Joel RIBEIRO - cessione temporanea biennale con opzione a Freiburg (GER);

Cristian ROMERO - cessione temporanea biennale ad Atalanta;

Daniele RUGANI - cessione temporanea a Stade Rennais (FRA);

Razvan Sergiu SAVA – cessione definitiva a Torino;

Ransford SELASI - cessione definitiva a Lugano (CHE);

Mamadou Kaly SENE – cessione definitiva a Basel (CHE);

Alessandro SIANO - cessione definitiva a Imolese;

Raffaele SPINA - cessione definitiva a Torino;

Diego STRAMACCIONI – acquisizione definitiva da Vis Pesaro;

Diego STRAMACCIONI – cessione temporanea a Vis Pesaro;

Bayren STRIJDONCK – tesseramento da Federazione olandese;

Idrissa TOURE - cessione temporanea a Vitesse (NL);

Nikita VLASENKO_cessione temporanea con opzione a Sion (CHE);

Gianmaria ZANANDREA – cessione definitiva a Mantova;

Luca ZANIMACCHIA - cessione temporanea con opzione-controopzione a Real Zaragoza (SPA);

Claudio ZAPPA – cessione definitiva a Mantova.