La Juventus dei "grandi" ospita il Brescia domenica, ma non sarà la sola squadra della galassia bianconera a scendere in campo. Infatti, il week-end delle squadre giovanili della Juve è decisamente entusiasmante. A partire dall'U23, con i ragazzi di Pecchia impegnati nella complicata trasferta contro il Monza capolista, ma anche per l'U19, con la Primavera di Zauli che ospita l'Inter nel Derby d'Italia di categoria. Insomma, tanti appuntamenti, tra maschile e femminile.



UNDER 23 - GARA CAMPIONATO 26A GIORNATA

DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 15,00

MONZA - JUVENTUS U23

STADIO BRIANTEO, VIA FRANCO TOGNINI 4 MONZA



UNDER 19 - GARA CAMPIONATO 4A GIORNATA

SABATO 15 FEBBRAIO RITORNO ORE 13,00

JUVENTUS - INTER

Campo Ale & Ricky Via Stupinigi 182 - Vinovo



UNDER 17 - GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA - RITORNO

DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 16,00

JUVENTUS - PARMA

Campo Ale & Ricky Via Stupinigi 182 - Vinovo



UNDER 16 - GARA CAMPIONATO 6A GIORNATA - RITORNO

DOMENICA 16 FEBBRAIO ORE 15,00

VIRTUS ENTELLA - JUVENTUS

CAMPO DANERI VIA PARMA 314 - CHIAVARI



Femminile



UNDER 19

Torneo di Viareggio



UNDER 17

Domenica 16 febbraio ore 14,30

GARA DI CAMPIONATO JUVENTUS - NOVARA

Via del Castello 3, CHISOLA



UNDER 15

Sabato 15 febbraio ore 14,30

GARA DI CAMPIONATO CIT TURIN - JUVENTUS

C.so Ferrucci 63, Torino