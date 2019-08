Mancini l'aveva detto: sarà il protagonista del Mondiale 2022. Certo, se la Juve lo prendesse sarebbe un affare, soprattutto per un esubero come Daniele Rugani. Un colpo potenzialmente pazzesco, per il ragazzo che ha debuttato con Di Francesco e che proprio con Roberto Mancini ha già fatto uno stage in Nazionale maggiore. Riccardi è uno dei pochi che la Roma ha già contrattualizzato: 500mila euro annui più bonus fino al 2023, proprio per evitare che lasciasse Trigoria. Cos'è cambiato? L'asse costruito da Petrachi con la Juventus dell'amico Paratici: la situazione per Alessio ora è cambiata. Senza gli introiti della Champions, la Roma deve fare plusvalenze. E Alessio sarebbe una ricchissima.