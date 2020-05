Prima Monaco, Olympiastadion 1997, poi Manchester, Old Trafford 2003. Le amari notte della Juventus in Champions League. Sono due e coincidono nel loro triste anniversario. Oggi, 28 maggio, i bianconeri cadevano due volte nel loro appuntamento più importante, una volta nettamente, un'altra ai rigori. Il ricordo più amaro e sofferto.



IL TABELLINO 1997



Borussia Dortmund-Juventus 3-1 (Primo tempo 2-0)



MARCATORI: Riedle (B) al 29' e al 34' p.t.; Del Piero (J) al 19', Ricken (B) al 26' s.t.



BORUSSIA DORTMUND (5-3-2): Klos; Reuter, Kohler, Sammer, Kree, Heinrich; Lambert, Sousa, Moeller (Zorc dal 44' s.t.); Riedle (Herrlich dal 22' s.t.), Chapuisat (Ricken dal 25' s.t.). (De Beer, Tretschok). All. Hitzfeld.



JUVENTUS (4-4-2): Peruzzi; Porrini (Del Piero dal 1' s.t.), Ferrara, Montero, Iuliano; Di Livio, Deschamps, Zidane, Jugovic; Vieri (Amoruso dal 26' s.t.), Boksic (Tacchinardi dal 42' s.t.). (Rampulla, Pessotto). All. Lippi.



IL TABELLINO 2003



JUVENTUS-MILAN 2-3 (dopo i calci di rigore)



JUVENTUS: Buffon, Thuram, Ferrara, Tudor (42' Birindelli), Montero, Camoranesi (46' Conte), Tacchinardi, Davids (66' Zalayeta), Zambrotta, Trezeguet, Del Piero. In panchina: Chimenti, Pessotto, Iuliano, Di Vaio. Allenatore: Marcello Lippi.



MILAN: Dida, Costacurta (65' Roque Junior), Nesta, Maldini, Kaladze, Gattuso, Pirlo (71' Serginho), Seedorf, Rui Costa (87' Ambrosini), Shevchenko, Inzaghi. In panchina: Abbiati, Laursen, Brocchi, Rivaldo. Allenatore: Carlo Ancelotti.



Successione rigori: Trezeguet (parato), Serginho (goal), Birindelli (goal), Seedorf (parato), Zalayeta (parato), Kaladze (parato), Montero (parato), Nesta (goal), Del Piero (goal), Shevchenko (goal).