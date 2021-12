La Juventus alla fine giocherà contro il Villarreal. Sarà la formazione allenata da Unai Emery ad affrontare i bianconeri negli ottavi di finale di Champions League. L'impressione è che sia una sorta di via di mezzo tra quella che era la squadra assolutamente da evitare, ossia il Paris Saint-Germain, e le avversarie più abbordabili. Il submarino amarillo, infatti, è la vincitrice in carica dell'Europa League che ha dimostrato, in questa prima parte di stagione, di saper mettere in difficoltà chiunque ma anche di andare incontro ad amnesie. Insomma, una vera Juve allegriana (nella sua migliore accezione, naturalmente, non la versione abulica vista troppe volte quest'anno) dovrebbe avere buon gioco nel gestire la situazione e colpire appena si presenta l'opportunità.



COME GIOCA - Il Villarreal si schiera con un collaudato 4-4-2 che gira bene palla e colpisce con la corsa degli esterni e degli attaccanti, tutti molto mobili. Non una squadra di gran fisicità, ma di palleggiatori che sanno stanare gli avversari e infilarsi negli spazi. I GIOCATORI - La retroguardia tipo è composta dal portiere Rulli, dai terzini Estupinan e Foyth e dai difensori Pau Torres e l'ex Real e Napoli Albiol. In mezzo al campo le operazioni sono affidate a Parejo, storico ex Valencia, e al mediano Capoue. Sugli esterni si alternano soprattutto Yeremy Pino, Moi Gomez e Alberto Moreno. Mentre in attacco, rimasto orfano di Bacca andato via a fine contratto, le due maglie sono un affare per... cinque: Trigueros, Dia, Danjuma (giustiziere della Dea), Alcacer e Gerard Moreno.



CLASSIFICHE - Il Villarreal nella Liga è addirittura 13esimo, mentre in Champions è arrivato secondo dietro al Manchester United e davanti all'Atalanta e allo Young Boys: 3 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte, con 12 gol fatti e 9 subiti.



