La Juventus sta osservando i progressi dei giovani di Primavera e Under 23 in ottica futura.

Così scrive Tuttosport oggi in edicola: "Ottimismo molto rafforzato, in casa bianconera, dall’impatto con il professionismo di Fabio Miretti e Matias Soulé . Entrambi classe 2003, annata “standard” per il campionato Primavera, da inizio stagione sono due punti fermi della Juventus Under 23 di Lamberto Zauli in Serie C: centrocampista dotato di tiro e senso dell’inserimento, Miretti tra coppa e campionato in sette partite ha segnato due gol e servito un assist. Due gol anche per Soulé, esterno d’attacco argentino dal sinistro chirurgico. E altrettanti per Nikola Sekulov , 2002, altro esterno d’attacco della Under 23 bianconera. L’amichevole di domenica contro l’Alessandria ha invece portato sotto i riflettori l’attaccante classe 2003 Angel Chibozo , autore del 2-1, protagonista nella Under 19 con 3 gol e 1 assist in 4 presenze, e il centrocampista Tommaso Maressa, che ha firmato il primo gol, classe 2004 impiegato sotto età nella Under 19 bianconera (la Primavera, a scanso di equivoci). Come Nicolò Turco , attaccante da tre gol e un assist in cinque partite".