Il futuro dipotrebbe essere influenzato dall'interesse dell'Arabia Saudita. Dopo l'acquisto di Cristiano Ronaldo, il calciomercato della Saudi League si è notevolmente intensificato, attirando giocatori di alto calibro come Benzema, Kanté e talenti più giovani come Milinkovic-Savic. Secondo il Sun,e ora si trova di fronte a una scelta difficile tra motivazioni economiche e sentimenti personali.Durante il suo periodo alla Juventus, Ramsey non è riuscito a lasciare un'impronta significativa. A causa di vari infortuni, ha disputato solamente poche partite in bianconero, segnando 6 gol e fornendo altrettanti assist in due anni e mezzo. In Galles, è considerato un idolo ed è stato anche insignito della maglia numero dieci e della fascia da capitano. Tuttavia, a differenza delle sue prestazioni con la Nazionale, ha incontrato alcune difficoltà a livello di club, spesso a causa della sua mancanza di continuità. Dopo una breve parentesi di sei mesi ai Rangers, conclusasi con la finale di Europa League raggiunta, e successivamente il trasferimento al Nizza,Secondo il quotidiano inglese, il club francese lo aspetta per il ritiro pre-campionato, ma il giocatore desidera liberarsi, nonostante l'attivazione automatica dell'estensione contrattuale dovuta al raggiungimento di un numero minimo di partite disputate.