Si va verso il 4-3-3? No, e pazienza se dopo Lazio-Juve era sembrata l'unica strada concretamente percorribile. Ecco, lache vedremo con lonon sarà poi così diversa dalla Juventus che abbiamo visto nelle ultime uscite. Quelle felici per Allegri, ma anche quelle nettamente più tristi, come dimostra il passo falso fatto all'Olimpico di Roma contro l'ex Sarri.Proprio Allegri sta studiando possibili cambi, potenziali novità in vista della sfida di giovedì contro lo Sporting Lisbona: andata dei quarti di finale di Europa League. Va da sé: fondamentale.