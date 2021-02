Le ultime due volte che Juventus e Inter si sono scontrare in semifinale di Coppa Italia, la Juve ha passato il turno alla lotteria dei calci di rigore. Nel 2004, dopo il 2-2 dell'andata al Delle Alpi, nel ritorno di San Siro Adriano porto in vantaggio i nerazzurri, poi Tudor e Del Piero la ribaltarono, ma un tap-in di Adani all'ultima azione fissarono il punteggio sul 2 pari: dal dischetto decisivi gli errori di Vieri e il gol di Miccoli. Poi la Juve perse la finale con la Lazio. Nel 2016, ultimo incrocio tra le due squadre nella coppa nazionale prima di quest'anno, dopo il facile 3-0 per la Juve nell'andata all'Allianz Stadium, al Meazza l'Inter vinse con lo stesso rotondo risultato, ma ai rigori la traversa di Palacio e il gol di Bonucci mandarono la Juve in finale, dove avrebbe vinto 1-0 ai tempi supplementari con gol di Morata.