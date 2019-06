Giorni decisivi per Paulo Dybala. Con l'Argentina il numero 10 bianconero si giocherà la Copa America, da cui passa anche il suo futuro alla Juve. Al fianco di Messi per ritrovare se stesso e tornare a incidere, ritagliandosi anche un ruolo più importante in quella Juve che era sua e che ora sembra abbia un po' smarrito. Come riporta Tuttosport, la Joya ha le idee chiare sul futuro e attende la Coppa America come una opportunità per recuperare la fiducia e l'autostima perdute. Un appuntamento da sfruttare per influenzare il futuro e quel Maurizio Sarri che sembra a un passo dalla Juve.